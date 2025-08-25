Трамп заявил, что Путину не нравится Зеленский

Фото: ТАСС/AP/Alex Brandon

Президент США Дональд Трамп считает, что Владимир Путин испытывает неприязнь к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Таким мнением он поделился во время общения с журналистами в Белом доме.

Таким образом американский лидер ответил на вопрос СМИ о том, почему российский президент якобы не желает встречаться с Зеленским.

"Есть люди, которые мне не нравятся. Я не люблю с ними встречаться. Иногда я люблю встречаться с теми людьми, которые мне не нравятся. На самом деле, они (Путин и Зеленский – Прим. ред.) друг другу не нравятся", – приводит ТАСС слова Трампа.

По данным СМИ, американский президент планирует предоставить России и Украине возможность провести двустороннюю встречу. По словам журналистов, такие переговоры должны стать следующим этапом работы по завершению конфликта на Украине. При этом трехсторонний саммит глава Белого дома готов провести только после личных переговоров Путина и Зеленского.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что для встречи двух президентов необходимо проработать все вопросы. Это должны сделать эксперты и министры, которые подготовят соответствующие рекомендации.

Вместе с тем Трамп допускает, что возможная встреча Путина и Зеленского может не дать нужного результата. По его мнению, направление развития событий вокруг урегулирования ситуации определится в течение двух недель.