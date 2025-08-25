Трамп указал на личностную составляющую конфликта на Украине

Фото: AP Photo/Evgeniy Maloletka

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что конфликт на Украине осложняется наличием в нем личностной составляющей.

По словам американского лидера, он думал, что с Украиной и Россией будет "проще всего".

"Но оказалось, что тут есть масштабные конфликты персоналий", – подчеркнул Трамп при подписании ряда указов в Белом доме.

Президент США не привел подробностей, однако добавил, что украинский конфликт все равно будет урегулирован.

Ранее Трамп допустил, что возможная встреча Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского может не дать нужного результата. При этом глава Белого дома упомянул о своем потенциальном участии в переговорах.

По мнению американского президента, направление развития событий вокруг урегулирования ситуации определится в течение двух недель. За это время он примет важное решение по Украине в зависимости от дальнейших действий Москвы и Киева.