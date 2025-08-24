Вэнс: США ведут переговоры по Украине добросовестно, Россия проявляет гибкость

Фото: depositphotos/borjomi88

Россия демонстрирует гибкость на переговорах по урегулированию украинского конфликта, а США ведут процесс добросовестно. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу NBC News.

Он опроверг обвинения в том, что Москва обманывает Вашингтон, обратив внимание, что российская сторона пошла на значительные уступки американскому лидеру Дональду Трампу, впервые за 3,5 года проявив гибкость в своих основных требованиях.

США, в свою очередь, добросовестно участвуют в переговорах, стремясь прекратить кровопролитие и вести диалог как с русскими, так и с украинцами.

В частности, Штаты поставили перед собой цель прийти именно к дипломатическому урегулированию по кризису, подчеркнул Вэнс.

"Мы не считаем, что продолжение (конфликта. – Прим. ред.) отвечает интересам России и Украины, поэтому мы продолжим продвигать дипломатическое решение", – сказал вице-президент США.

Тем не менее он не считает, что конфликт будет "завершен в одночасье", но выражает надежду, что решение удастся принять в ближайшие 3–6 месяцев.

Для этого, в частности, необходимо решить два ключевых вопроса – территориальные споры и гарантии безопасности, уточнил Вэнс.

"Мы фактически определили два критических вопроса: один для украинцев, другой для россиян. И я думаю, что именно здесь, если мы наконец решим эти вопросы, именно здесь и появятся плоды соглашения", – заявил он.

Причем политик обратил внимание, что Москва в том числе примет участие в обсуждении гарантий безопасности. Также он заверил, что Штаты не планируют отправлять своих военных на Украину, но будут активно участвовать в обеспечении гарантий безопасности для Киева.

Вместе с тем Вэнс не исключил возможность введения новых санкций против России в будущем, однако подчеркнул, что подобные решения будут приниматься на индивидуальной основе.

Россия и США договорились о гарантиях безопасности для Украины во время встречи Трампа и Владимира Путина на Аляске. Как позже заявил спецпредставитель американского президента Стивен Уиткофф, дальнейшие действия зависят от Киева.

В свою очередь, "коалиция желающих" предложила направить на Украину свои силы сдерживания после завершения боев. Они готовы обеспечить безопасность неба и моря, а также восстановить украинскую армию.

Кроме того, участники коалиции высоко оценили гарантии безопасности от США, указав на то, что европейские страны будут играть важную роль в их реализации. Спустя время Трамп заявил, что Франция и Германия хотят разместить свои войска на Украине после урегулирования конфликта. При этом, по его словам, американских военных на украинской территории не будет.