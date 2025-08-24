Лавров: РФ признает Зеленского "де-факто главой режима"

Фото: kremlin.ru

Москва признает Владимира Зеленского де-факто главой украинского режима, но считает его нелегитимным по конституции. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью американскому телеканалу NBC News.

"Но вы хотите получить всю картину или только ту ее часть, которая вас устраивает? Когда дело дойдет до подписания юридических документов, у всех должно быть ясное понимание того, что подписывающее лицо является легитимным", – пояснил дипломат.

Несмотря на то, что Зеленский на данный момент не имеет законных оснований занимать пост президента, Владимир Путин готов с ним встретиться, подчеркнул глава МИД РФ.

Более того, российский лидер четко дал понять своему американскому коллеге Дональду Трампу во время телефонного разговора о своем желании продолжить прямые переговоры с Киевом, начавшиеся в Стамбуле.

В то же время Зеленский, говоря о необходимости встречи с Путиным, "играет, не заботясь о содержании", указал Лавров.

"Он, по сути, играет, и играть у него получается очень хорошо, ведь он во всем любит театральность, не заботясь о содержании", – заявил министр.

Вместе с тем глава российского МИД обратил внимание, что Путин и Трамп стремятся к установлению мира на Украине, однако действия европейских политиков, наоборот, свидетельствуют об их нежелании. В частности, Лавров выделил реакцию стран Запада на встречу на Аляске и их визит представителей в Вашингтон.

"Они говорят, что не могут допустить поражения Украины. Не могут допустить победы России. Вот категории, которыми они оперируют: "победа", "поражение" и так далее", – указал глава МИД РФ.

Кроме того, обвинения России в подрыве переговорного процесса между США, РФ и Украиной из-за акцента на принципе неделимости безопасности указывают на признание Западом делимости безопасности, считает дипломат.

По его словам, страны ЕС готовы направить оккупационные силы на украинскую территорию для обеспечения безопасности Украины за счет безопасности РФ.

"Почему это должны быть страны, подготовившие антироссийский госпереворот на Украине, накачавшие Украину современными вооружениями для атак по нашей территории? Почему мы должны это все терпеть?" – возмутился дипломат.

Он отметил, что Россия никогда не заявляла о праве вето на гарантии безопасности, но настаивает на том, чтобы такие гарантии учитывали основные интересы Москвы.

Встреча Путина и Трампа состоялась на Аляске 16 августа. Российский лидер указал, что она прошла в конструктивной и взаимоуважительной атмосфере.

В свою очередь, Трамп заявил, что провел с Путиным "отличные переговоры", и обратил внимание, что у сторон есть шанс на достижение мирного урегулирования на Украине.

После этого, 18 августа, глава Штатов встретился в Белом доме с Зеленским и европейскими лидерами. В рамках диалога он пригрозил прекратить поддержку Украины, указав, что урегулирование ситуации требует проведения трехсторонней встречи.

