Фото: kremlin.ru

Москва надеется, что попытки Запада помешать процессу урегулирования ситуации на Украине будут сорваны. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

"Они просто ищут повод, чтобы переговоры не допустить, и хотят, чтобы это произошло не по их вине, не по вине (президента Украины Владимира. – Прим. ред.) Зеленского, который тоже артачится, какие-то условия выдвигает, требует немедленной встречи с (Владимиром. – Прим. ред.) Путиным независимо ни от чего", – отметил он.

По словам Лаврова, процесс, заложенный Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом, принес неплохие результаты.

Встреча Путина и Трампа состоялась на Аляске 16 августа. Российский лидер указал, что она прошла в конструктивной и взаимоуважительной атмосфере.

В свою очередь, Трамп заявил, что провел с Путиным "отличные переговоры", и обратил внимание, что у сторон есть шанс на достижение мирного урегулирования на Украине.

После этого, 18 августа, глава Штатов встретился в Белом доме с Зеленским и европейскими лидерами. В рамках диалога он пригрозил прекратить поддержку Украины, указав, что урегулирование ситуации требует проведения трехсторонней встречи.

