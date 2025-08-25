Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Слова президента Украины Владимира Зеленского о Крыме и новых российских регионах не согласуются с нормами морали, сказала экс-сенатор от Крыма, член экспертного совета при комитете Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди в беседе с РИА Новости.

Ранее Зеленский заявил, что Донецк, Луганск и Крым являются украинскими, и подчеркнул, что на этих территориях живут украинцы. По его словам, расстояние с жителями этих территорий "однажды исчезнет" и все снова станут "как одна семья и одна страна".

Ковитиди задалась вопросом, чем руководствуется Зеленский, пытающийся "унитожить крымчан", среди которых есть в том числе и украинцы.

Она добавила, что украинские власти неоднократно предпринимали провокации и попытки навредить Крыму и его жителям, в том числе диверсиями, терактами, обстрелами и блокадами.

Живущие в Крыму понимают, что обязаны уверенностью в завтрашнем дне Владимиру Путину, при этом Зеленского не ждут и не поддерживают в том числе и этнические украинцы, заключила эксперт.

Она также обратила внимание на то, что жители Украины открыто говорят, что власти Киева "убивают свой народ".

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва признает Зеленского де-факто главой украинского режима, но считает его нелегитимным по конституции. Несмотря на то что он не имеет законных оснований занимать пост президента, Владимир Путин готов с ним встретиться.

Российский лидер также четко дал понять главе США Дональду Трампу во время телефонного разговора о своем желании продолжить прямые переговоры с Киевом, начавшиеся в Стамбуле, указал Лавров.

