Фото: AP Photo/Alberto Pezzali

Экс-главком Вооруженных сил Украины (ВСУ), украинский посол в Великобритании Валерий Залужный в ноябре 2024 года отказался присоединиться к политической команде лидера страны Владимира Зеленского. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на публикацию The Guardian.

По данным источников журналистов, такое предложение Залужному сделал глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Несмотря на свой отказ, украинский посол согласился не критиковать Зеленского во время конфликта с Россией, а также не преподносить "никаких неприятных сюрпризов".

"Если я решу пойти в политику, вы первым услышите об этом лично от меня", – якобы пообещал Залужный Ермаку.

Ранее журналист Сеймур Херш заявлял, что США рассматривают вариант со смещением Зеленского с должности лидера Украины. В частности, Вашингтон может заменить его на Залужного.

В российской Службе внешней разведки (СВР) подтвердили, что США и Великобритания действительно могут выдвинуть экс-главкома ВСУ на пост президента украинского государства.

