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Американские власти рассматривают возможность насильно сместить власть на Украине, убрав Владимира Зеленского с должности президента. С таким заявлением выступил американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш со ссылкой на источники в Вашингтоне.

Предполагается, что США могут передать власть на Украине в руки экс-главнокомандующего ВСУ, ныне посла в Великобритании Валерия Залужного. По данным Херша, такой шаг может быть предпринят в течение ближайших нескольких месяцев.

"Зеленский находится в коротком списке кандидатов на изгнание, если президент (США. – Прим. ред.) Дональд Трамп примет такое решение. Если Зеленский откажется покинуть свой пост, что наиболее вероятно, то, как сказал мне один из вовлеченных в этот процесс американских чиновников: "Его уберут силой. Мяч на его стороне", – написал Херш в своей статье.

Тем не менее в Штатах также обсуждается сценарий, при котором ЦРУ не станет вмешиваться в смену украинского руководства, позволив гражданам этой страны "разобраться самим".

Западные страны рассчитывают, что смена власти в Киеве позволит начать переговоры с Москвой, отметил журналист. Сам Зеленский уже осознает угрозу своей отставки, в связи с чем начинает активные перестановки в правительстве.

Ранее сообщалось, что Юлия Свириденко стала новым премьер-министром Украины по итогам голосования Верховной рады. За назначение Свириденко положительно проголосовали 262 парламентария при необходимых 226. Отрицательное мнение выразили 22 депутата.

Бывший премьер страны Денис Шмыгаль был выдвинут Зеленским на должность министра обороны Украины. По словам украинского лидера, опыт Шмыгаля будет полезен в его новой работе.

В свою очередь, экс-глава Минобороны Украины Рустем Умеров был назначен секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Зеленский поручил Умерову активизировать переговоры с Россией в рамках новой должности.