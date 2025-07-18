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Президент Украины Владимир Зеленский поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустему Умерову активизировать переговоры с Россией. Об этом сообщает News.ru, ссылаясь на телеграм-канал украинского лидера.

"Сейчас продолжается выполнение договоренностей второй встречи в Стамбуле. В этом процессе требуется больше динамики", – написал Зеленский.

Лидер страны поручил Умерову проработать с партнерами договоренности по оружию, проанализировать, насколько выполнены принятые решения СНБО, а также реализовать то, что задерживалось.

Украинский президент лишается поддержки элиты из-за коррупции, авторитарных методов управления и политического преследования неугодных ему лиц, сообщает радио КП со ссылкой на корреспондента The Financial Times в Киеве Кристофера Миллера.

Растет недовольство и среди обычных граждан, так как несколько лет военного положения измотали украинцев. При этом сам Зеленский якобы не реагирует на эти претензии, а офис президента Украины "твердо стоит на ногах". Журналист считает, что шаги Киева к авторитаризму могут привести к дестабилизации государства.

Ранее глава украинского МИД Андрей Сибига заявлял, что Киев готов продолжить переговоры с Москвой в любое время и в любом месте. Но принципиально, чтобы на переговорах с РФ речь шла сначала об установлении перемирия, а лишь затем об остальных аспектах урегулирования.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в ходе третьего раунда прямых переговоров между странами планируется обсудить проекты меморандумов, которыми стороны обменялись ранее.

