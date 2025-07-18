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18 июля, 11:51

Политика

Экс-глава Минобороны Украины Умеров назначен секретарем Совбеза

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Экс-глава министерства обороны Украины Рустем Умеров назначен секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), сообщает ТАСС со ссылкой указ украинского президента Владимира Зеленского.

Ранее эту должность занимал Александр Литвиненко.

По данным СМИ, Умерова планировали отправить в США в качестве посла. Однако по словам депутата Верховной рады Ярослава Железняка, Соединенные Штаты не согласовали его назначение из-за его лояльности главе офиса Зеленского Андрею Ермаку.

Тем временем должность министра обороны займет экс-премьер Украины Денис Шмыгаль. Премьер-министром стала Юлия Свириденко, за кандидатуру которой положительно проголосовали 262 парламентария Рады при необходимых 226.

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