Депутат Рады Железняк: США не одобрили Умерова на пост посла из-за лояльности к Ермаку

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Соединенные Штаты не согласовали назначение бывшего министра обороны Украины Рустема Умерова на должность посла из-за его лояльности главе офиса украинского президента Владимира Зеленского Андрею Ермаку, заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на украинские СМИ.

Предполагалось, что Умеров перейдет на пост посла в США после того, как его должность в Минобороны займет экс-премьер Украины Денис Шмыгаль. Последний был отправлен в отставку вместе с правительством 16 июля.

Зеленский уточнял, что опыт Шмыгаля будет полезен на новой работе. При этом в оборонной сфере Украины в настоящий момент сосредоточены "максимум ресурсов страны, максимум заданий и очень много ответственности", подчеркивал президент.

Место премьер-министра тем временем заняла Юлия Свириденко. За ее кандидатуру положительно проголосовали 262 парламентария при необходимых 226.