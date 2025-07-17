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Юлия Свириденко стала новым премьер-министром Украины по итогам голосования Верховной рады. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на депутата Алексея Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

За назначение Свириденко положительно проголосовали 262 парламентария при необходимых 226. Отрицательное мнение выразили 22 депутата.

Новый премьер сменила на должности Дениса Шмыгаля. Он был отправлен в отставку вместе с правительством 16 июля. После этого украинский лидер Владимир Зеленский выдвинул Шмыгаля на пост министра обороны страны, а Свириденко предложил назначить премьер-министром.

Президент Украины отмечал, что опыт экс-премьера будет полезен в его новой работе. По его словам, в оборонной сфере в настоящий момент сосредоточены "максимум ресурсов страны, максимум заданий и очень много ответственности".

Предположительно, действующий глава Минобороны Украины Рустем Умеров отправится в США в качестве посла.