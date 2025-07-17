Зеленский внес представление о назначении Юлии Свириденко премьером Украины

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Украинский президент Владимир Зеленский официально предложил Верховной раде назначить Юлию Свириденко на должность премьер-министра страны. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на депутата Александра Качуру.

Парламентарий подтвердил внесение соответствующего представления Зеленского в Раду. Комитет государственной власти рассмотрит документ утром 17 июля.

16 июля Верховная рада по итогам голосования отправила в отставку Дениса Шмыгаля, занимавшего пост премьера Украины. В соответствии с законодательством страны вместе с премьером в отставку ушло и правительство.

Вскоре после этого Зеленский заявил о выдвижении кандидатуры Шмыгаля на пост министра обороны страны. По словам лидера Украины, опыт бывшего премьера будет полезен на должности главы Минобороны.