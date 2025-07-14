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14 июля, 21:56

Политика

Нынешний премьер Украины Шмыгаль после отставки займет пост министра обороны

Фото: ТАСС/EPA/MARTIN DIVISEK

Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль уйдет в отставку в ближайшие дни. После этого он получит должность министра обороны страны. Соответствующие планы в своем телеграм-канале озвучил глава государства Владимир Зеленский.

По мнению киевского лидера, опыт Шмыгаля будет полезен на данной должности. Зеленский также подчеркнул, что в оборонной сфере в настоящий момент сосредоточены "максимум ресурсов страны, максимум заданий и очень много ответственности".

При этом предполагается, что действующего главу министерства обороны Украины Рустема Умерова, который также выступал в качестве главы делегации Киева на переговорах с РФ, отправят в США в качестве посла.

Пост главы украинского правительства Зеленский ранее предложил передать первому вице-премьеру – министру экономики страны Юлии Свириденко. Глава государства подчеркнул, что надеется ознакомиться с программой действий нового кабмина в ближайшее время.

До этого президент Украины подписал указы, которыми уволил главу Киевской областной госадминистрации Руслана Кравченко и главу Полтавской областной госадминистрации Филиппа Пронина.

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