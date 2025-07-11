Фото: depositphotos/Bumble-Dee

Окончательное решение об отступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ) зависит сугубо от украинского лидера Владимира Зеленского, сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на издание Neue Zürcher Zeitung.

Журналисты уверены в том, что решение об оперативном выводе войск в установленные сроки не может принять командующий армией.

При этом Европа "ушла на летние каникулы", а риск российского прорыва продолжает расти, отметили авторы статьи. У Киева же нет сил для наступления, а все действия ВСУ против России имеют скорее символический эффект.

Также журналисты подчеркнули, что украинской армии не хватает истребителей F-35. Вместе с тем в рядах украинских войск фиксируется нехватка боеприпасов для РСЗО HIMARS, управляемых ракет Taurus и средств противовоздушной обороны, о чем осведомлены на Западе.

Успешное наступление российской армии омрачило саммит по восстановлению Украины, прошедший в Италии, передает радио КП со ссылкой на публикацию The Guardian. Также представители СМИ предположили, что мирный план США может вынудить Киев пойти на территориальные уступки.

Ранее журналисты предложили Украине рассмотреть два варианта, которые могут позволить стране избежать полной капитуляции перед Россией. Один из них подразумевает, что ВСУ могли бы постараться сократить свои потери на фоне наступления Вооруженных сил России. Второй вариант развития событий предполагает отступление украинских солдат.

По мнению авторов материала, украинский лидер в настоящий период оказался в ловушке, так как продолжает верить в то, что партнеры на Западе выполнят свои обещания по спонсированию Киева.

