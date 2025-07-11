Экс-главком ВСУ Залужный предложил США передать Киеву устаревшие ракеты

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Вашингтон мог бы передать Киеву устаревшие и подлежащие списанию ракеты. Это позволит сэкономить на их утилизации, заявил посол Украины в Лондоне, экс-главком ВСУ Валерий Залужный.

"США сегодня обладают значительными запасами устаревших или готовых к утилизации ракет, передача которых Украине могла бы стать действенным решением", – цитирует его радио КП со ссылкой на украинские СМИ.

По словам Залужного, значительная часть данного американского вооружения была произведена в 1998–2018 годах, а срок его службы обычно составляет 20–25 лет, после чего боеприпасы подлежат снятию или утилизации.

8 июля США возобновили поставку Украине оружия и военной техники после паузы. При этом американский президент Дональд Трамп не уточнил номенклатуру этих поставок.

Госсекретарь США Марко Рубио также заявил, что подавляющая часть американской военной помощи Украине не приостанавливалась и поступает по прежнему графику.

Однако Штаты планируют добиться от некоторых европейских государств передачи Киеву противовоздушных систем Patriot. Рубио отметил, что подобное вооружение есть у Германии и Испании.

Как указывал Трамп, он предоставляет Украине значительную помощь. Он также заявил, что конфликт на Украине вообще не должен был начинаться.

