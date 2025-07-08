Трамп одобрил отправку "оборонительного оружия" на Украину

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США возобновили поставку Украине оружия и военной техники после паузы. Это подтвердил на заседании своего кабинета в Белом доме американский президент Дональд Трамп, передает ТАСС.

"Мы отправляем некоторые оборонительные вооружения Украине. И я одобрил это", – сказал американский лидер, однако он не уточнил номенклатуру этих поставок.

Ранее Вашингтон приостановил поставки Киеву зенитных ракет и других высокоточных боеприпасов. Уточнялось, что решение было связано с опасностью дальнейшего сокращения запасов такого оружия в Соединенных Штатах.

Спустя время Трамп провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как писали СМИ, в ходе беседы глава Белого дома пообещал отправить 10 комплексов противоракетной обороны Patriot.

В Кремле уточнили, что существует много противоречивых данных, касающихся возобновления американских поставок Украине. При этом планы увеличения оружия для Киева не способствуют мирному урегулированию конфликта, пояснял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.