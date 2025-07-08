Песков: по поставкам Киеву оружия из США много противоречивой информации

Фото: kremlin.ru

В настоящее время существует много противоречивых сведений, касающихся возобновления американских поставок оружия Украине, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Его цитирует aif.ru.

По словам политика, чтобы разобраться в ситуации, потребуется некоторое время.

Вместе с тем Песков прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о планах увеличения количества оружия для Киева. По его мнению, такие действия не способствуют мирному урегулированию конфликта.

На противоречивость информации указывали и СМИ. По утверждению журналистов, глава Белого дома до конца не определился со своими дальнейшими действиями в отношении конфликта. Сейчас он выбирает между двумя вариантами – восстановлением оружейных поставок или поддержкой антироссийских санкций.

Однако Пентагон уже официально подтвердил поставку дополнительных "оборонительных вооружений" Киеву по распоряжению Трампа. Ведомство указывало, что это нужно для защиты украинцев в период, пока США работают над "достижением прочного мира и прекращением насилия".

Комментируя ситуацию, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал никак не реагировать на решение Трампа. Он отметил, что президент США демонстрирует тактику "политических качелей", то отказываясь, то соглашаясь с Москвой по вопросам переговоров и поставок оружия.