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08 июля, 07:15

Политика

Трамп пообещал увеличить поставки оружия Украине

Трамп пообещал увеличить поставки оружия Украине

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Президент США Дональд Трамп пообещал увеличить объемы поставок вооружения Украине. Он подчеркнул, что в первую очередь речь идет об оборонительных системах.

Однако, как отмечают американские СМИ, на данный момент отгрузка боевой техники временно приостановлена. О паузе в поставках боеприпасов и оружия из США на Украину, связанной с истощением запасов у американской стороны, стало известно в начале июля.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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