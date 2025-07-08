Трамп пообещал увеличить поставки оружия Украине

Президент США Дональд Трамп пообещал увеличить объемы поставок вооружения Украине. Он подчеркнул, что в первую очередь речь идет об оборонительных системах.

Однако, как отмечают американские СМИ, на данный момент отгрузка боевой техники временно приостановлена. О паузе в поставках боеприпасов и оружия из США на Украину, связанной с истощением запасов у американской стороны, стало известно в начале июля.

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