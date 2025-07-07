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07 июля, 14:48

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Huaihua Daily: китайские врачи обнаружили в животе мужчины живого 30-сантиметрового угря

Китайские врачи обнаружили в животе мужчины живого 30-сантиметрового угря – СМИ

Фото: 123RF/nitinut380

Врачи в Китае обнаружили в животе у мужчины живого 30-сантиметрового угря, сообщает сайт "Комсомольская правда" со ссылкой на Huaihua Daily.

Пациент обратился с жалобами на потоотделение, бледность и острую боль в животе. Медики провели его на КТ, которое показало наличие инородного предмета в брюшной полости. Было принято решение о проведении экстренной операции, в ходе которой медики нашли в организме пациента живого угря.

Змеевидная рыба жила в организме мужчины и прогрызла стенку кишечника, оказавшись таким образом в брюшной полости. Врачи извлекли угря, зашили отверстие и промыли органы, чтобы минимизировать распространение инфекции. При этом, как именно рыба попала в тело мужчины, неизвестно.

Ранее во Владивостоке хирурги вытащили из 18-летнего юноши почти полкило магнитного конструктора. Родители молодого человека вызвали скорую, когда их сын пожаловался на дискомфорт в животе. После рентгена медики обнаружили в желудке и тонком кишечнике инородные предметы.

Юношу экстренно прооперировали. Хирурги около двух часов аккуратно доставали из организма пациента звенья округлой формы. Всего врачи извлекли 420 граммов магнитного конструктора.

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