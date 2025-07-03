Во Владивостоке хирурги спасли юношу с полкило конструктора в желудке

Фото: телеграм-канал "ВКБ № 4 "Дальзаводская больница"

Хирурги Владивостокской клинической больницы № 4 извлекли почти полкило магнитного конструктора из 18-летнего юноши, сообщили в телеграм-канале учреждения.

В больнице рассказали, что родители молодого человека вызвали скорую, когда их сын пожаловался на дискомфорт в животе. В медучреждении сделали рентген и обнаружили в желудке и тонком кишечнике инородные предметы.

Юношу экстренно прооперировали. Хирурги около двух часов аккуратно доставали звенья округлой формы, которые нелегко было подцепить. Всего врачи извлекли 420 граммов магнитного конструктора.

Заведующий хирургическим отделением Захар Левин отметил, что опасность в том, что звенья магнитятся друг другу и "перепаивают" между собой петли кишечника. Это вызывает тяжелые формы перитонита (тяжелое воспаление внутренностной брюшины), когда человека спасти уже невозможно.

В медучреждении добавили, что прооперированный юноша скоро вернется к обычной жизни, его здоровью ничего не угрожает.

Ранее в Подмосковье спасли 40-летнего мужчину, который случайно перепутал бутылки и выпил гербицид вместо газировки. Медики выявили у него химический ожог пищевода и желудка. У мужчины не было зафиксировано осложнений в виде желудочно-кишечного кровотечения и печеночно-почечной недостаточности.

Сейчас он чувствует себя хорошо и уже выписан из медучреждения. Специалисты напомнили, что нельзя переливать технические жидкости в емкости от пищевых продуктов.