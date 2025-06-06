Столичные врачи спасли 2-летнюю девочку с дырами в кишечнике из-за магнитов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Врачи детской городской клинической больницы № 9 имени Г. Н. Сперанского спасли девочку в возрасте 2,5 года, у которой в кишечнике были обнаружены дыры из-за проглоченных магнитов. Об этом Агентству "Москва" рассказали в пресс-службе столичного Депздрава.

Выяснилось, что девочка накануне проглотила два круглых магнита размером 5 миллиметров. Из-за этого у нее появились боли в животе и рвота. Именно поэтому родители вызвали скорую помощь, которая доставила ребенка в медучреждение с инородными телами в брюшной полости.

Заведующий хирургическим отделением № 1 Игорь Хворостов объяснил, что магниты в организме девочки соединились друг с другом и зажали участок слепой и тонкой кишки. В результате в месте, где находились предметы, возник пролежень с двумя участками перфорации (дырками. – Прим. ред.).

Врачи приняли решение сдвинуть магниты, чтобы их разъединить и извлечь, а после – сшить участки перфорации. Во время операции медики использовали малотравматичный способ. Спустя неделю пациентка была выписана домой.

Ранее врачи в Московской области спасли пятимесячного ребенка. Выяснилось, что его мать решила почистить чайник от накипи. Забыв о том, что вода в чайнике была с лимонной кислотой, она развела ею смесь для ребенка.

Пострадавшему сделали промывание желудка и назначили инфузионную терапию. Она помогла оперативному выведению кислоты из организма. Благодаря профессиональной помощи и своевременного обращения удалось избежать последствий.

