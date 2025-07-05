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05 июля, 09:45

Политика

Дональд Трамп планирует ввести 500% пошлины на торговых партнеров России

Дональд Трамп планирует ввести 500% пошлины на торговых партнеров России

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Американский президент Дональд Трамп готовится надавить на Россию через ее торговых партнеров. В США рассматривается законопроект о введении рекордных пошлин – до 500% – для стран, продолжающих закупать российские товары и не оказывающих поддержку Украине.

Сенатор-республиканец Линдси Грэм сообщил, что документ уже поддержали 84 сенатора. По его словам, такие меры направлены против Индии, Китая и других государств, которые, по мнению американских законодателей, поддерживают российскую экономику.

Эксперты отмечают, что введение столь высоких тарифов фактически приведет к разрыву торговых отношений между США и крупнейшими странами мира. Санкции могут ударить по мировой экономике и повлиять на сами Соединенные Штаты. В Китае уже предупредили о возможных ответных шагах, если пошлины будут введены.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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