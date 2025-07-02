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02 июля, 17:53

Политика

Трамп сообщил о заключении торговой сделки США с Вьетнамом

Фото: 123RF/palinchak

Американский президент Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social, что заключил торговую сделку между США и Вьетнамом.

Политик позднее раскрыл детали. Согласно его сообщению, Вьетнам будет платить США пошлину в 20% на любые поставляемые в страну товары и 40% – на перевалку.

"Взамен Вьетнам сделает то, чего он никогда не делал раньше: предоставит США полный доступ к своим рынкам для торговли. Мы сможем продавать нашу продукцию во Вьетнаме по нулевой пошлине", – рассказал Трамп.

Ранее глава Белого дома сообщил, что Соединенные Штаты останавливают все торговые переговоры с Канадой из-за введения в стране налога на цифровые услуги, затрагивающего американские компании. Трамп назвал этот налог "прямым нападением на США".

Однако канадское правительство продолжит торговые переговоры, несмотря на резкое заявление американского лидера. Премьер-министр Канады Марк Карни уточнил, что диалог с США является сложным, но вести его необходимо в интересах канадцев.

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