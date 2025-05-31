Трамп заявил о двойном увеличении таможенных пошлин на импортную сталь в США

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Администрация Соединенных Штатов собирается повысить таможенные пошлины на импорт стали с 25% до 50%. Об этом на выступлении в штате Пенсильвания заявил американский президент Дональд Трамп.

По словам Трампа, он собирается повысить тарифы на импорт стали в США до 50%, чтобы еще больше обезопасить сталелитейную промышленность государства.

Трамп ввел таможенные пошлины на товары из 185 стран 2 апреля. Универсальные тарифы в 10% начали действовать 5 апреля, а индивидуальные – 9-го числа.

Спустя время президент США решил приостановить на 90 дней действие взаимных пошлин в отношении некоторых стран. Глава Белого дома заявил, что к американским властям обратились свыше 75 стран и попросили начать переговоры по вопросам тарифов.

Позже Федеральный суд США по делам международной торговли заблокировал решение Трампа о введении таможенных пошлин на импорт. Однако вскоре Апелляционный суд США восстановил введенные американским президентом пошлины.