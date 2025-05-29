Федеральный суд США заблокировал введение Трампом торговых пошлин

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Федеральный суд США по делам международной торговли заблокировал решение американского президента Дональда Трампа ввести таможенные пошлины на импорт. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующие материалы.

Суд счел действия Трампа как превышение полномочий, предоставленных президенту законом "О международных чрезвычайных экономических полномочиях". Оспариваемые указы о введении пошлин будут упразднены, их действие приостановят на постоянной основе.

Трамп 2 апреля объявил о введении таможенных пошлин на товары из 185 стран. Универсальные тарифы в 10% вступили в силу 5 апреля, а индивидуальные – 9 апреля.

Позже глава Белого дома приостановил на 90 дней действие взаимных пошлин в отношении некоторых стран. Трамп рассказал, что к властям США обратились более 75 стран, призвав к переговорам по вопросам тарифов.

Также Трамп согласился перенести введение торговых пошлин в 50% на экспорт стран Евросоюза с 1 июня на 9 июля этого года. Он отметил, что торговые барьеры, НДС, корпоративные штрафы и несправедливые судебные иски против компаний США спровоцировали дефицит торгового баланса, который составил более 250 миллионов долларов в год.