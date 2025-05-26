Трамп согласился перенести введение пошлин на товары из Евросоюза

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Лидер США Дональд Трамп согласился перенести введение торговых пошлин в 50% на экспорт стран Евросоюза с 1 июня на 9 июля этого года. Об этом он сообщил после телефонного разговора с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

"Я согласился на продление – 9 июля 2025 года – это было моей привилегией. Председатель ЕК сказала, что переговоры начнутся быстро. Спасибо за ваше внимание к этому вопросу!" – написал Трамп в соцсети Truth Social.

Президент США предложил ввести в отношении Евросоюза пошлины в размере 50%, заявив, что с ним трудно вести дела. При этом, как уточнил глава Белого дома, тарифы не будут действовать, если европейские страны создадут свое производство в США.

Трамп также отметил, что торговые барьеры, НДС, корпоративные штрафы и несправедливые судебные иски против компаний США спровоцировали дефицит торгового баланса, который составил более 250 миллионов долларов в год.