Трамп отказался пересмотреть решение о пошлинах против Евросоюза

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Американский президент Дональд Трамп сообщил, что не станет пересматривать решение о введении импортных пошлин в размере 50% в отношении государств Евросоюза. Об этом он заявил журналистам в Белом доме.

Таким образом лидер США ответил на вопрос о возможности заключения сделки с Евросоюзом до 1 июня, когда должны вступить в силу пошлины. Вместе с тем Трамп подчеркнул, что тарифы не будут действовать, если европейские страны создадут свое производство в США.

"Если кто-то придет и изъявит желание построить здесь завод, мы можем обсудить некоторую отсрочку на период, пока они будут его возводить. Я думаю, это было бы уместно", – приводит ТАСС слова президента США.

Дональд Трамп предложил ввести в отношении Евросоюза пошлины в размере 50% с 1 июня, заявив, что с ним трудно вести дела. При этом, как уточнил глава Белого дома, пошлина не будет взиматься с изготовленных в США товаров.

Трамп также отметил, что торговые барьеры, НДС, корпоративные штрафы и несправедливые судебные иски против компаний США спровоцировали дефицит торгового баланса, который составил более 250 миллионов долларов в год.