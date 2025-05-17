Трамп раскритиковал Walmart после решения ретейлера поднять цены из-за пошлин

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Американский лидер Дональд Трамп раскритиковал корпорацию Walmart за рост цен, связанный с введенными его администрацией таможенными пошлинами. Об этом сообщает ТАСС.

Президент заявил, что Walmart следует "съесть тарифы" и не повышать цены для покупателей. Он пообещал внимательно следить за ситуацией вместе с потребителями.

Трамп также отметил, что корпорация необоснованно ссылается на тарифы как на причину роста цен. По его словам, в прошлом году компания показала многомиллиардную прибыль, значительно превысив прогнозы.

Ранее сообщалось, что 14 мая вступило в силу соглашение о снижении торговых пошлин между Китаем и США.

Согласно указу комитета по тарифам Госсовета КНР, пошлины в отношении всей продукции из США снижаются с 34 до 10%. Также на 90 дней приостановлено действие 24-процентного таможенного тарифа.

Действие указов китайского правительства от 9 апреля и от 11 апреля, которые последовательно повысили размер дополнительной пошлины до 84 и 125%, отменяется.