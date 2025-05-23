Трамп предложил ввести пошлины в 50% в отношении Евросоюза

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Американский президент Дональд Трамп предложил ввести в отношении Евросоюза пошлины в размере 50% с 1 июня, заявив, что с ним трудно вести дела. Об этом глава Белого дома написал в соцсети Truth Social.

"С Европейским союзом, который был создан главным образом для того, чтобы пользоваться США в вопросах торговли, было очень трудно иметь дело. Наши переговоры ни к чему не ведут!" – указал он.

При этом, как уточнил Трамп, пошлина не будет взиматься с изготовленных в США товаров.

Он также подчеркнул, что торговые барьеры, налоги на добавленную стоимость, корпоративные штрафы, несправедливые судебные иски против компаний США спровоцировали дефицит торгового баланса, который составил свыше 250 миллионов долларов в год.

В начале апреля США ввели тарифы в отношении почти всех мировых стран, в том числе против Китая. На тот момент американская пошлина для китайской стороны составляла 145%, ответные тарифы КНР – 125%.

Однако в мае Китай и США договорились о взаимной приостановке 24-процентного таможенного тарифа на 90 дней. Вашингтон отменит дополнительные пошлины, введенные в апреле, а Пекин, в свою очередь, снимет ответные меры и приостановит нетарифные ограничения.

