FT: ЕС готовится повысить пошлины на сельхозпродукцию с Украины

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Евросоюз планирует существенно повысить пошлины на импорт ряда товаров с Украины, в том числе сельскохозяйственную продукцию. Об этом сообщает газета The Financial Times со ссылкой на источники.

По их данным, решение может вступить в силу 6 июня 2025 года.

Ранее СМИ писали, что Еврокомиссия не станет продлевать действие торговых льгот для Украины, которые позволяли стране выгодно поставлять сельхозпродукцию европейским странам. Вместо этого ЕК готовит новую систему тарифных льгот, которая будет отличаться от прежней.

Журналисты считают, что такое решение будет политически чувствительной перезагрузкой после крупных протестов фермеров и давления со стороны правительств некоторых государств Европы.

В 2022 году ЕС на год приостановил взимание пошлин на все товары, поступающие с Украины в страны сообщества для помощи Киеву в увеличении объемов экспорта. В результате это привело к проблемам со сбытом продукции у европейских фермеров.