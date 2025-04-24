FT: Украине придется решить вопрос о возможном дефолте в мае

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Власти Украины не смогли договориться с инвесторами о реструктуризации долга в размере 2,6 миллиарда долларов. Теперь Киеву придется решить вопрос о возможном дефолте в мае по выплате почти на 600 миллионов долларов по ценным бумагам, пишет Financial Times со ссылкой на украинский Минфин.

При этом в ведомстве утверждают, что рассмотрят все доступные варианты после провала переговоров с держателями ценных бумаг.

Однако, согласно заявлению украинского правительства на Лондонской бирже, Киев отказался "делать какие-либо дальнейшие предложения" держателям так называемых ВВП-варрантов. Об этом пишет РБК со ссылкой на СМИ Украины.

Украина выпустила эти ценные бумаги с фиксированным доходом в 2015 году, а срок погашения наступит в 2041 году. Они гарантируют инвесторам доходность в случае, если украинский ВВП превысит 3% за год. Выплата должна быть произведена 31 мая в связи с экономическим ростом на 5,5% в 2023 году.

По словам украинского министра финансов Сергея Марченко, облигации были выпущены для "мира, которого больше не существует".

"Умеренный экономический рост в 2023 году был не признаком растущего благосостояния, а хрупким восстановлением после почти 30% спада <...> Эти финансовые инструменты не должны стать препятствием на пути к нашему восстановлению", – приводит Bloomberg слова Марченко.

Между тем ранее администрация президента США Дональда Трампа смягчила свои требования по возврату Украиной финансовой помощи с 300 до 100 миллиардов долларов. Решение было принято после проведения переговоров с представителями Киева в Вашингтоне.

При этом, по оценке Трампа, США вложили в Украину от 300 до 350 миллиардов долларов.