Bloomberg: США снизили требования для Украины по возврату помощи

16 апреля, 08:55Политика
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Администрация американского лидера Дональда Трампа смягчила свои требования по возврату Украиной финансовой помощи с 300 до 100 миллиардов долларов. Об этом пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на источники.
Решение было принято после проведения переговоров с представителями Киева в Вашингтоне на прошлой неделе, уточнил инсайдер.
Согласно данным издания, теперь сумма, которую Украина должна вернуть, приближается к той, которую называет сам Киев, – более 90 миллиардов долларов.
По оценке Трампа, США вложили в Украину от 300 до 350 миллиардов долларов, но он предложил заключить сделку по редкоземельным металлам, что в эквиваленте составило около 500 миллиардов долларов.
Однако президент Украины Владимир Зеленский отказался от сделки, так как США не предоставили никаких гарантий безопасности. В Вашингтоне его поступок назвали недальновидным. Позже Трамп обвинил Зеленского в том, что он не знает о судьбе и половины денег, направленных на помощь Киеву.
Последние переговоры украинской и американской делегаций по вопросам полезных ископаемых прошли в "атмосфере антагонизма", утверждали журналисты. СМИ указывали, что напряжение возникло из-за расширенного варианта сделки США, включающего требование контроля над газопроводом "Газпрома", проходящего через Украину.
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