Bloomberg: апелляционный суд США восстановил действие торговых пошлин Трампа

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Апелляционный суд США восстановил введенные американским президентом Дональдом Трампом торговые пошлины после того, как Федеральный суд Штатов по делам международной торговли временно приостановил их действие, расценив принятые главой Белого дома меры как превышение полномочий. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на Bloomberg.

Как указали журналисты, в решении Апелляционного суда США отсутствует конкретика, в результате чего "создается новая неопределенность вокруг судьбы тарифов Трампа". Например, в постановлении инстанции не приводится срок действия их вердикта.

Однако агентство заявляет, что суд представил график брифингов, который продлится до 9 июня.

Трамп ввел таможенные пошлины на товары из 185 стран 2 апреля. Универсальные тарифы в 10% начали действовать 5 апреля, а индивидуальные – 9-го числа.

Спустя время президент США решил приостановить на 90 дней действие взаимных пошлин в отношении некоторых стран. Глава Белого дома заявил, что к американским властям обратились свыше 75 стран и попросили начать переговоры по вопросам тарифов.

Кроме того, Трамп согласился перенести введение торговых пошлин в 50% на экспорт стран Евросоюза с 1 июня на 9 июля 2025 года. Он отметил, что торговые барьеры, НДС, корпоративные штрафы и судебные иски против компаний США вызвали дефицит торгового баланса, который составил более 250 миллионов долларов в год.

