Bloomberg: Евросоюз планирует представить США предложения по смягчению торговых пошлин

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Европейский союз (ЕС) на следующей неделе планирует представить Соединенным Штатам предложения по новому формату торгового сотрудничества, сообщает Bloomberg.

Евросоюз предоставит Вашингтону документ, в котором будет изложен ряд предложений по началу торговых переговоров с администрацией президента США Дональда Трампа. ЕС таким образом хочет ослабить влияние торговых пошлин и устранить барьеры в отношениях со Штатами. Также страны Европы стремятся увеличить свои инвестиций в США и продолжить закупать американские товары.

При этом агентство подчеркивает, что планы Евросоюза по сотрудничеству с Вашингтоном могут измениться, так как консультации Еврокомисии с государствами-членами союза все еще продолжаются. Кроме того, ЕС прорабатывает ответные меры на пошлины США на тот случай, если переговоры не возымеют успеха.

Дональд Трамп 2 апреля ввел пошлины и зеркальные тарифы для практически всех стран мира. В ответ на это Евросоюз принял решение об укреплении внутреннего рынка, регулирование которого осуществляет Еврокомиссия.