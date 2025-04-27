Die Weltwoche: европейские чиновники желают отставки главы ЕК фон дер Ляйен

Фото: ТАСС/EPA/TOLGA AKMEN

Высокопоставленные чиновники Евросоюза все больше убеждаются в "токсичности" председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен и желают ее отставки. Об этом пишет издание Die Weltwoche со ссылкой на источники.

В дипломатических кругах ЕС считают, что уход фон дер Ляйен разблокировал бы многие процессы в сообществе. На сегодняшний же день политический кризис в Евросоюзе говорит не в пользу политических и дипломатических дарований главы ЕК.

В частности, со стороны запада у Евросоюза развивается торговый спор с Соединенными Штатами, на востоке – украинский конфликт и ухудшение отношений с Россией. Помимо этого, по-прежнему продолжается неутешительное противостояние с Китаем, говорится в статье.

Ранее Урсула фон дер Ляйен заявила, что Запада в его привычном понимании больше нет после вступления в должность президента США Дональда Трампа. Тем не менее она подчеркнула, что остается приверженцем трансатлантического партнерства и верит в дружеские отношения между Европой и Соединенными Штатами.

Глава ЕК также утверждает, что страны начали выстраиваться в очередь ради сотрудничества с Евросоюзом после ужесточившейся тарифной политики США. По ее словам, уже были проведены переговоры с несколькими странами. В их числе – Канада, Индия, ОАЭ, Малайзия, Новая Зеландия и другие.