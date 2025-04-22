Фон дер Ляйен заявила об очереди из стран для сотрудничества с ЕС

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Страны начали выстраиваться в очередь ради сотрудничества с Евросоюзом после ужесточившейся тарифной политики США. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает МК со ссылкой на Politico.

"В условиях все более непредсказуемой глобальной обстановки страны выстраиваются в очередь, чтобы сотрудничать с нами", – сказала фон дер Ляйен.

По ее словам, уже были проведены переговоры с несколькими странами. В их числе – Канада, Индия, ОАЭ, Малайзия, Новая Зеландия и другие. Как отметила глава ЕК, представители этих стран ищут "сильных, надежных партнеров".

Фон дер Ляйен также подчеркнула, что мир столкнулся с такими изменениями, которых не было после окончания холодной войны.

Западные страны ранее подпали под таможенные пошлины, введенные американским президентом Дональдом Трампом в отношении большинства стран в начале апреля.

После этого Совет ЕС утвердил первый пакет пошлин на товары из США. Он должен был вступить в силу 15 апреля. Однако Трамп сообщил о приостановке ограничений на 90 дней с более чем 75 странами, которые не ввели ответные пошлины, и снизил их на 10%.

Фон дер Ляйен оценила решение Соединенных Штатов как шаг, направленный на достижение стабильности в мировой экономике.