ВС РФ нанесли пять групповых ударов по ВПК Украины

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России нанесли пять групповых ударов по военно-промышленному комплексу (ВПК) Украины в период с 28 июня по 3 июля. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

Российские военнослужащие атаковали украинские объекты при помощи высокоточных ракет "Кинжал" и ударных беспилотников. Удары были нацелены на систему управления Вооруженных сил Украины (ВСУ), нефтеперерабатывающие предприятия, инфраструктуру военного аэродрома, места хранения боеприпасов, цеха производства и хранения беспилотных летательных аппаратов.

В зоне поражения оказались радиолокационные станции, арсеналы с боеприпасами, места запуска и управления воздушных и морских дронов. Также удары пришлись по нефтеперерабатывающему заводу и промышленным предприятиям, расположенным в Киеве. Последние, уточнило оборонное ведомство, разрабатывали и выпускали украинские БПЛА.

Помимо этого, ВС РФ поразили роботизированные мобильные комплексы и аппаратуру военного назначения. В результате ударов российские силы уничтожили пункты временного расположения украинских военных, националистов и иностранных наемников.

Ранее Вооруженные силы РФ при помощи беспилотников "Герань-2" нанесли удар по складу с боеприпасами украинской армии, который располагался в районе Краматорска в ДНР.

До этого удар также был нанесен по предприятию украинского ВПК, по цеху, где осуществлялась сборка ударных беспилотников. Также российская армия атаковала места хранения дронов, боеприпасов и склад с военно-техническим имуществом противника.