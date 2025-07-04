Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России освободили населенный пункт Предтечино в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Ведомство подчеркнуло, что подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника, благодаря чему взяли село под контроль.

Ранее российские войска освободили в Харьковской области Новую Кругляковку. По данным Минобороны РФ, населенный пункт был отбит в результате успешной операции, проведенной бойцами из подразделений группировки войск "Запад".

Кроме того, ВС РФ при помощи беспилотников "Герань-2" нанесли удар по складу с боеприпасами украинской армии, который располагался в районе Краматорска в ДНР. Минобороны опубликовало кадры, на которых видно, как российские войска поражают склад с боеприпасами 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ.

