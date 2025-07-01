Песков переадресовал в Минобороны вопрос по теме полного освобождения ЛНР

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков переадресовал Минобороны РФ вопрос по поводу информации о полном освобождения Луганской Народной Республики (ЛНР).

Пресс-секретарь президента РФ объяснил, что переадресовывает данный вопрос, так как эта тема затрагивает ход спецоперации.

Ранее о полном освобождении территории региона сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. По его словам, доклад об этом поступил 28 июня. Минобороны России пока официально не подтвердило эту информацию.

До этого российские войска установили контроль над населенным пунктом Червоная Зирка в Донецкой Народной Республике (ДНР). По данным оборонного ведомства, операцию по освобождению провели военнослужащие, входящие в подразделения группировки войск "Восток".

