В Сумской области российские военные с помощью дронов "Рубикон" уничтожили танк Leopard Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в министерстве обороны России.

Кроме того, ведомство рассказало, как удалось занять населенный пункт Червона Зирка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Военные эксперты отмечают, что это стало важным тактическим успехом.

По мнению специалистов, была реализована стратегия блокирования путей подвоза и логистики украинских подразделений. Благодаря успешной изоляции противник оставил занятые рубежи и линии обороны.

Однако, как подчеркивают эксперты, подобные действия требуют большого напряжения как от командиров, так и от личного состава. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.