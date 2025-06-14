Москвичей поселили в недостроенном отеле в Турции

Группа москвичей, купивших туры в пятизвездочный отель в Сиде, оказалась на стройке. Вместо обещанных бассейнов и баров – стройтехника, песок и неготовая территория. Об открытии гостиницы, запланированном на 1 июня, отдыхающие узнали только по приезде. На деле дата открытия несколько раз переносилась, а туроператоры продолжают продавать путевки.

Часть туристов заселили в отели ниже классом. За альтернативное размещение без штрафов соглашаются не все – стоимость выросла, а путевки уже оплачены. Юристы советуют требовать расторжения договора и возврата денег по закону о защите прав потребителей.

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