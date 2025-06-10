Медучреждения Турции не зафиксировали жалоб россиян на вспышку аллергии

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Медучреждения курортов Турции не зафиксировали от российских туристов массовых жалоб на вспышку аллергической реакции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей власти Антальи, Кемера и других регионов.

Ранее в телеграм-канале SHOT появилась информация, что аномальная жара, достигавшая 35–40 градусов, и палящее солнце привели к аллергии у россиян. Среди симптомов туристы отмечали красноту, пятна на теле, сильный зуд и слабость. Наибольшее количество страдающих от аллергической реакции наблюдается в Сиде, Кемере и Анталье.

Как заявили местные власти, медики не зафиксировали всплеск аллергии. Запрос по этой теме будет направлен в отели.

Массовые жалобы от россиян также не поступали туристическим операторам. Об этом заявили в Российском союзе туриндустрии (РСТ), передает Агентство "Москва". В РСТ отметили, что туристы не обращались в страховые компании с жалобами, аналогичными тем, что были упомянуты в договоре страховки.

До этого отдыхающие на пляжах Кемера граждане РФ пожаловались на нашествие медуз. У них начали появляться жжение и зуд, а также высыпания на коже после купания. В связи с этим некоторые отказались плавать в море и отдали предпочтение бассейнам в отелях.