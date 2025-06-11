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11 июня, 22:15

Общество

Россияне пожаловались на аллергию на солнце в Анталье

Россияне пожаловались на аллергию на солнце в Анталье

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Российские туристы начали массово страдать от аллергии на солнце

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Власти Антальи запросили у отелей информацию о состоянии российских туристов. Ранее в Сети появились публикации о массовой аллергии на солнце, которая якобы проявилась даже у тех, кто не склонен к острым реакциям.

В интернете размещены десятки публикаций о том, что сотни россиян, отдыхающих в Сиде, Кемере и Анталии из-за этого недомогания лежат под капельницами в больницах. Однако туроператоры эту информацию опровергают.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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