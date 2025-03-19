В России могут ввести крупные штрафы за рекламу онлайн-казино

В России рассматривается введение крупных штрафов за рекламу онлайн-казино. Нарушителям грозят штрафы до 7 миллионов рублей. Эта мера направлена на борьбу с распространением азартных игр, которые вызывают патологическое влечение, сравнимое с алкоголизмом и наркоманией.

Организаторы нелегальных игровых ресурсов получают лицензии в офшорных зонах, а рекламу размещают на сайтах и у блогеров. Ожидается, что миллионные штрафы заставят площадки более внимательно относиться к контенту, который они публикуют.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.