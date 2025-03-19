Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 марта, 07:30

Безопасность

В России могут ввести крупные штрафы за рекламу онлайн-казино

В России могут ввести крупные штрафы за рекламу онлайн-казино

В Подмосковье объявят начало пожароопасного сезона 20 марта

"Деньги 24": мошенники придумали способ, как обмануть россиян через самозапрет на кредиты

"Московский патруль": мошенники придумали способ получения доступа к сим-карте

"Деньги 24": мошенники нашли способ обмануть через самозапрет на кредиты

Мошенники ежедневно выманивают у россиян 1 млрд рублей

"Техно": новые разработки для защиты данных и медицины

Ракета "Ангара" вывела на орбиту Земли военные спутники

В России могут ввести блокировку аккаунтов на "Госуслугах" при смене двух параметров

Инспекторы МЧС напомнили о запрете выхода на лед

В России рассматривается введение крупных штрафов за рекламу онлайн-казино. Нарушителям грозят штрафы до 7 миллионов рублей. Эта мера направлена на борьбу с распространением азартных игр, которые вызывают патологическое влечение, сравнимое с алкоголизмом и наркоманией.

Организаторы нелегальных игровых ресурсов получают лицензии в офшорных зонах, а рекламу размещают на сайтах и у блогеров. Ожидается, что миллионные штрафы заставят площадки более внимательно относиться к контенту, который они публикуют.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
безопасностьобществовидеоМитя КозачинскийДарья Ермакова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика