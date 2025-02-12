В Рослесхозе предупредили о риске начала лесных пожаров в марте

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Весенний сезон лесных пожаров в Центральном федеральном округе может начаться уже в марте из-за аномально теплой зимы, предупредил руководитель Рослесхоза Иван Советников.

"Посмотрите в окно, погода аномальная, снега нет – это касается всего округа. Отсутствие осадков и снежного покрова говорит о том, что весенний лесопожарный сезон может начаться раньше", – цитируют его на сайте ведомства.

По его словам, главной причиной природных пожаров весной является несоблюдение гражданами и собственниками земельных участков противопожарных правил, в частности выжигание сухой травы.

Советников напомнил, что в прошлом году в Рязанской и Смоленской областях были зафиксированы неконтролируемые сельхозпалы.

"Актуальным остается вопрос с сельхозпалами. Мы понимаем, что они могут переходить в леса, поэтому следует держать этот вопрос на контроле", – сказал руководитель Рослесхоза.

Причем он подчеркнул, что даже возможные осадки в марте не изменят ситуацию, поэтому к середине месяца должны быть готовы все документы, сводные планы, а также люди и техника.

К настоящему моменту Рослесхозом разработан проект приказа о внеплановых проверках готовности субъектов России к пожароопасному сезону текущего года. Кроме того, ведомство согласовало плановое финансирование на охрану лесов от пожаров всем регионам ЦФО.

Всего в 2025 году выделено 609,4 миллиона рублей. Финансирование из региональных бюджетов увеличилось почти на 13,9% в сравнении с показателями 2024 года.

В минувшем году в Москве не были зафиксированы природные пожары. Нулевого показателя удалось достичь благодаря заранее проведенным профилактическим мероприятиям. Также и число возгораний сухой травы сократилось более чем в два раза по сравнению с 2023-м.

В целях обеспечения пожарной безопасности были проведены подготовительные работы. В частности, были созданы противопожарные и минерализованные полосы на границах поселений, а также выполнены опашка и подготовлены места для забора воды авиатехникой.