Синоптик Варакин: потепление в Москве начнется на следующей неделе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Потепление в Москве начнется на следующей неделе. После праздничных выходных температура поднимется до 25 градусов, рассказал радио КП начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

По словам эксперта, 30-градусной жары в Москве можно не ждать минимум до 19 июня. В ближайшие дни, с 10 по 12 июня, температура будет находиться в диапазоне 21–23 градусов. Варакин пообещал москвичам "много солнца".

"Дожди если и будут, то совсем небольшие и лишь местами. А вот 13 и 14 июня дневная температура понизится до 15–20 градусов, будет пасмурно и мокро. И это будут уже не мощные грозовые ливни, как в минувшие выходные, а занудные дожди", – добавил специалист.

Ранее синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин предупредил москвичей о ливнях, которые накроют город 13 и 14 июня. По прогнозу эксперта, дожди начнутся 12 июня, а закончатся только во второй половине 15 июня.

