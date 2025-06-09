9 июня стало самым теплым днем в столице с начала лета

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Понедельник, 9 июня, стал самым теплым днем в Москве с начала лета, заявил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

К 15:00 столбики термометров на базовой метеостанции ВДНХ достигли 27,5 градуса, уточнил он.

Утром прошли грозовые ливни, но вскоре они покинули Москву. Позже в небе начали появляться кучево-дождевые облака. В городе прошли дожди и грозы, а местами отмечались порывистый ветр и град.

Вечером холодный атмосферный фронт покинет Москву, и дожди прекратятся. Но со вторника, 10 июня, в городе начнет холодать – воздух прогреется до 20–22 градусов. В среду, 11 июня, дождей не будет, но закончатся тропические ночи, когда температура не падала ниже 20 градусов.

"К утру температура понизится до 10–12 градусов, днем – около 20 градусов. В День России погода вновь будет меняться, и не в лучшую сторону – приближающийся с запада циклон принесет в регион облака и небольшие дожди, после полудня немногим теплее 20 градусов", – добавил синоптик.

С пятницы, 13 июня, вплоть до конца текущей недели погода будет дождливой и облачной, а воздух прогреется до 17–19 градусов.

Ранее синоптики рассказывали, что прошедшей весной солнце в Москве светило на 10% больше нормы – 603 часа.

К маю число часов солнечного сияния в среднем достигает 275. Прошедший месяц получил 257 таких часов. Солнце 6, 22 и 28 мая светило в течение суток более 14 часов. Это составляет почти 90% от возможного.

