Грозовые очаги были вновь зафиксированы в столичном регионе

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Грозовые очаги вновь зафиксированы на территории Московского региона после небольшой паузы в непогоде. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Уже гремит на востоке области и на южных границах Подмосковья", – написал синоптик в своем телеграм-канале.

В Москве из-за грозы объявлен желтый уровень погодной опасности. До конца понедельника, 9 июня, прогнозируются сильный дождь, ветер с порывами от 15 до 20 метров в секунду и град. По словам ведущего специалиста информагентства "Метеоновости" Татьяны Поздняковой, наиболее сильные осадки могут заметить жители ТиНАО и юга Подмосковья.

В связи с непогодой водителей в Москве призвали пересесть на метро. МЧС рекомендовало быть осторожными за рулем и парковаться только в безопасных местах. Пешеходов призвали избегать рекламных щитов и неустойчивых конструкций на улице.

Накануне, в воскресенье, 8 июня, в Московском регионе также наблюдалась непогода – гроза, град, дождь и сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду.

