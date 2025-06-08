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Около 70% месячной нормы осадков выпало в столичном Внуково 8 июня, в воскресенье, заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в телеграм-канале.

По словам синоптика, во Внуково выпало 54 миллиметра осадков. При этом в других районах столичного региона осадкомеры метеорологов зафиксировали от 15 до 34% от месячной нормы.

В связи с большим количеством осадков и снижения температуры в ночное время в Москве и Московской области могут образоваться очаговые туманы с видимостью 500–800 метров, обратил внимание Леус.

"С наступлением утра туман рассеется", – говорится в сообщении.

Между тем москвичей предупредили о возможном образовании смерчей в ночь на 9 июля. По прогнозу, до 03:00 понедельника в в некоторых районах столицы ожидается сильный ливень, гроза, град и шквалистый ветер с порывами до 20–25 метров в секунду.

В связи с этим МЧС рекомендовало водителям снизить скорость во время движения, увеличить дистанцию с другими участниками движения и избегать резких маневров в пути.